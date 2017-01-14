Хет-трик Кейна помог "Тоттенхэму" разгромить "Вест Бромвич"

"Тоттенхэм" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии обыграл "Вест Бромвич" – 4:0. В составе лондонского клуба хет-триком отметился нападающий Харри Кейн.

Благодаря этому успеху команда Маурисио Покеттино набрала 45 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Отметим при этом, что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", которых обошел "Тоттенхэм", свои матчи 21-го тура проведут завтра.

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21-й тур

"Тоттенхэм" - "Вест Бромвич" - 4:0 (2:0)

Голы: Кейн, 12 (1:0). Маколи, 26 - в свои ворота (2:0). Кейн, 77 (3:0). Кейн, 82 (4:0).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген (Дэйвис, 65), Алдервейрелд, Уокер, Роуз, Дембеле (Уинкс, 83), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли, Кейн (Сон Хын Мин, 89).

"Вест Бромвич": Фостер, Ольссон, Маколи, Доусон, Флетчер, Моррисон, Брант (Макклин, 54), Якоб, Шадли (Робсон-Кану, 62), Филлипс (Филд, 90), Рондон.

Предупреждения: Ольссон, 64. Маколи, 70.

Судья: Тэйлор.

14 января. Лондон. Стадион "White Hart Lane".