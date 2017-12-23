Хет-трик Кейна помог "Тоттенхэму" разгромить "Бернли"

"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 19-го тура чемпионата Англии - 3:0. Пятый хет-трик в 2017 году оформил Харри Кейн. "Тоттенхэм" вышел на пятое место в турнирной таблице.

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Премьер-лига

19-й тур

"Бернли" - "Тоттенхэм" - 0:3 (0:1)

Голы: Кейн, 7 - с пенальти (0:1). Кейн, 69 (0:2). Кейн, 79 (0:3).

"Бернли": Поуп, Бардсли, Ми, Лонг, Тэйлор, Дефур, Арфилд (Уэллс, 86), Корк, Хендрик (Воукс, 71), Вуд (Барнс, 35), Гвюдмундссон.

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Дайер (Ламела, 83), Алли (Льоренте, 87), Сон Хын Мин (Дембеле, 78), Кейн.

Предупреждения: Алли, 4. Сиссоко, 57. Дефур, 88.

Судья: Оливер.