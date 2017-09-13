Хески потерял контакт с родственниками на Барбуде из-за урагана "Ирма"

Бывший нападающий сборной Англии Эмиль Хески сообщил, что уже почти неделю не слышал новостей о родственниках с острова Барбуда из-за урагана "Ирма". Сильнейший ураган нанес огромные разрушения Антигуа и Барбуда.

- К счастью, мои мама и папа в порядке, но родственники моей мамы - с Барбуды, где ураган разрушил все. Мы не слышали о них ничего уже неделю, - цитирует El Mundo Deportivo Хески.

Хески является одним из спонсоров благотворительной организации Питера Вирди, помогающей нуждающимся на Антигуа и Барбуде. Он заявил, что не знает, насколько серьезны буду масштабы разрушений на островах, потому что к ним надвигается еще один ураган.

- Мы до сих пор не знаем, сколько денег выделим, потому что на Антигуа и Барбуду надвигается еще один ураган, - сказал Хески. - Мы не знаем, какой будет общий масштаб разрушений.