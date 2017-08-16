Хесе стал пятым победителем ЛЧ в составе "Стоук Сити"

После аренды нападающего "ПСЖ" Хесе "Стоук Сити" вышел в лидеры среди команд чемпионата Англии с наибольшим числом футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов, информирует Sporf. Испанский новичок клуба дважды становился победителем главного европейского турнира в составе "Реала".

Кроме того, за "гончаров" выступают форварды Джердан Шачири (выигрывал ЛЧ в составе "Баварии"), Боян Кркич (дважды с "Барселоной"), полузащитники Даррен Флетчер (с "Манчестер Юнайтед") и Ибрахим Афеллай (с "Барселоной").