Хесе Родригес покинул "Стоук Сити" по личным причинам

Нападающий Хесе Родригес покинул "Стоук Сити". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Отвечая на последние спекуляции в прессе по поводу Хесе Родригеса, мы хотели бы подчеркнуть, что клуб дал ему разрешение на неоплачиваемый отпуск по личным причинам до конца сезона. Это означает, что он не вернется в команду до конца срока аренды", - говорится в заявлении "гончаров".

25-летний испанец выступал за "Стоук Сити" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Его контракт принадлежит "ПСЖ", соглашение истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне Хесе провел 13 матчей за команду в премьер-лиге и забил один мяч при одной голевой передаче. Ранее в СМИ сообщалось, что он покинул расположение клуба из-за болезни сына.