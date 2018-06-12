Хенрик Ларссон: "Не сказал бы, что Линделеф провел плохой сезон в "МЮ"

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Хенрик Ларссон оценил выступления за команду своего соотечественника Виктора Линделефа в прошлом сезоне.

- Я бы не сказал, что у него был плохой сезон. Конечно, в некоторых матчах Линделеф выступал не лучшим образом, но с другой стороны, он сыграл не так много, - цитирует бывшего игрока сборной Швеции Goal.com. - Мальчику нужно дать чуть больше времени. Это очень хороший центральный защитник. Он прекрасно читает игру, отдает пасы и обладает хорошей скоростью. Вопрос лишь в том, чтобы адаптироваться к физическим нагрузкам в премьер-лиге. Виктор – умный футболист, он адаптируется в следующем сезоне. Он не играл каждую неделю, а это нужно для обретения уверенности в себе.

23-летний защитник в прошлом сезоне провел 29 матчей за "МЮ" во всех турнирах, 17 из них - в премьер-лиге.