17:25 | ФУТБОЛ — Англия

Хендерсон и Старридж не помогут "Ливерпулю" в матче с "Арсеналом"

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Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, а также его одноклубник нападающий Дэниэл Старридж не примут участия в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии против "Арсенала". Об этом сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп.

– Джордану еще рано выходить на поле, это точно, – приводит BBC слова Клоппа. – Насчет Деяна Ловрена посмотрим. Вчера он тренировался, теперь нужно посмотреть, как его организм отреагирует на тренировку.

Что касается Дэниэла Старриджа, то он заболел, сильно заболел. Сейчас у него растяжение в бедре, он получил его во время восстановительных тренировок. На следующей неделе он не будет тренироваться, по крайней мере, принимать участие в командных тренировках.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mkv

в общем загнал игрок Клопп-то...

18:21

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