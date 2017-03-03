Хендерсон и Старридж не помогут "Ливерпулю" в матче с "Арсеналом"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, а также его одноклубник нападающий Дэниэл Старридж не примут участия в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии против "Арсенала". Об этом сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп.

– Джордану еще рано выходить на поле, это точно, – приводит BBC слова Клоппа. – Насчет Деяна Ловрена посмотрим. Вчера он тренировался, теперь нужно посмотреть, как его организм отреагирует на тренировку.

Что касается Дэниэла Старриджа, то он заболел, сильно заболел. Сейчас у него растяжение в бедре, он получил его во время восстановительных тренировок. На следующей неделе он не будет тренироваться, по крайней мере, принимать участие в командных тренировках.