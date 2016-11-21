Хендерсон и Лаллана провели ночь в стриптиз-клубе перед игрой с Испанией

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон посетил один из стриптиз-клубов Борнмута в ту же ночь, когда форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни был сфотографирован в состоянии алкогольного опьянения, сообщает The Telegraph. Отмечается, что он присоединился к своему партнеру по команде хавбеку Адаму Лаллане, но не употреблял алкоголь, пив лишь воду. Комментариев по этому поводу со стороны футболистов пока не последовало. Примечателен тот факт, что Хендерсон является игроком сборной Англии, а Лаллана забил один из голов в ворота сборной Испании в товарищеском матче (2:2), который прошел после инцидента.

Напомним, что Уэйн Руни ранее извинился за скандальные фотографии, сделанные в ночном клубе перед игрой с испанцами.