Хави: "Руни пока рано в MLS и Китай"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави считает, что нападающему "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни по силам играть в ведущих чемпионатах Европы. 31-летний англичанин потерял место в основном составе "МЮ", и в СМИ появилась информация о возможном уходе игрока.

- При всем уважении к MLS, чемпионату Китая и другим лигам, считаю, что Уэйн Руни пока не готов к уходу из Европы, - цитирует Goal Хави. - Через два-три сезона может быть, но сейчас еще не время. Игрок с его способностями и в его возрасте должен выступать в одной из сильнейших лиг Европы. До сих пор думаю, что у него есть многое, что предложить "Манчестер Юнайтед".