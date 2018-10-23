13:40 | Футбол — Англия

Хави: "Мои команды никогда не будут играть как у Моуринью"

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Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании  Хави подчеркнул, что ему не нравится тактика команд Жозе Моуринью. По словам 38-летнего хавбека, защищающего цвета катарского "Аль-Садда", он против оборонительного футбола, который прививает своим командам нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед".

- Моуринью - очень оборонительный тренер. Играть против его "Интера" было непросто, - цитирует Corriere dello Sport Хави. - Это его стиль, и он его прививал и в "Челси", и в "Реале". Он уделяет внимания деталям, закрывает свободные зоны и не дает пространства. 

Мне нравится другой тип футбола. Я не критикую его, но не люблю такой футбол, мои команды никогда так не будут играть.

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