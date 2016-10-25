10:05 | ФУТБОЛ — Англия

Хави: "Когда дела Моуринью идут плохо, он начинает воевать, а не заниматься футболом"

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Экс-полузащитник "Барселоны" Хави подверг критике методику работы главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Ранее появилась информация о том, что португалец посоветовал нападающему Уэйну Руни сменить клубную прописку. "Красные дьяволы" занимают седьмое место в чемпионате Испании после девяти туров.

– Когда дела идут плохо, Моуринью начинает воевать, а не заниматься футболом, – цитирует Marca Хави. – Именно этим он занимался, возглавляя "Реал". Надеюсь, в Англии это не повторится.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Була19

Красные дьяволы" занимают седьмое место в чемпионате Испании после девяти туров. Когда это "МЮ" стал играть в Ла Лиге? :))))))

10:21

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