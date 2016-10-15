Хави: "Гвардьола способен совершить революцию в чемпионате Англии"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави, уверен, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола способен изменить английский футбол. По словам хавбека, работавшего со специалистом в каталонском клубе, в игре "горожан" уже прослеживается стиль 45-летнего испанца.

- Если и существует тренер, способный изменить английский футбол, то это Гвардьола, - приводит BBC слова Хави. - Думаю, что он может совершить революцию. Если посмотреть на игру "Манчестер Сити", то в ней виден стиль игры Гвардьолы. В "Барселоне" под его руководством мы творили историю.