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Хави: "Гвардьола попытается выиграть все трофеи в сезоне"

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Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Хави подчеркнул, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в этом сезоне сможет выиграть все турниры, в которых клуб принимает участие. 

- Пеп - победитель по жизни, - цитирует goal.com Хави. - Он хочет выиграть все в этом сезоне, и с таким составом, как у "Манчестер Сити", не вижу причин, чтобы он не мог этого добиться. Он выиграл три титула за один сезон с "Барселоной" и может выиграть 3-4 в этом сезоне. Он хочет выиграть все. 

Разумеется, Гвардьола будет менять состав на кубковые турниры. Нельзя выиграть все трофеи с 11 игроками. 

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