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Хави: "Гвардьола и Моуринью хотят выиграть Кубок лиги"

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Экс-полузащитник "Барселоны" Хави отметил, что предстоящий матч 1/8 финала Кубка лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" будет принципиальным для тренеров обеих команд. Поединок состоится 26 октября на "Олд Траффорд".

- И Гвардьола, и Моуринью захотят выиграть этот матч, - приводит Goal слова Хави. - Я не думаю, что они отнесутся к турниру несерьезно. Пеп разочарован последними результатами команды, а удача в матче с принципиальным соперником может вернуть "Сити" на победный путь. К тому же, Гвардьола полон желания завоевать первый трофей в Англии. Даже Кубок лиги имеет огромное значение для него. 

В "Юнайтед" все сложнее - только три игрока соответствуют уровню "Сити". Моуринью только начал строить команду, и Кубок лиги - это его надежда на трофей в этом сезоне. Вряд ли "МЮ" выиграет премьер-лигу. Кубки и место в Лиге чемпионов - вот основная цель Моуринью.

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