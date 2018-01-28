Хави Грасия: "Я не понимаю, что пели фанаты "Уотфорда"

Бывший главный тренер "Рубина" Хави Грасия, который возглавил "Уотфорд", после поражения от "Саутгемптона" (0:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии отметил, что не понял песен фанатов. Он отметил, что ему жаль поклонников из-за плохого результата.

– Я не понимаю, что пели фанаты, – цитирует Sportsmole Грасию. – В конце матча мы подошли к ним и поблагодарили за поддержку. Мы не добились хорошего результата, но я рад, что фанаты болели за нас. Но с другой стороны, мне жаль их, ведь я рассчитывал на лучшее качество игры. Мы пропустили из-за того, что начали игру не лучшим образом.