Хави: "Алли подходит под игровой стиль Гвардьолы"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави выразил мнение, что хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли является лучшим английским футболистом. По его словам, "Манчестер Сити" попытается подписать игрока во время летнего трансферного окна, потому что Алли впишется в стиль Хосепа Гвардьолы, возглавляющего "горожан".

- Гвадьола сказал мне, что для него важно летом подписать контракт с англичанином, - приводит The Sun слова Хави. - Уверен, что он будет искать футболистов по всей Европе, но приоритетным вариантом станет премьер-лига.

Сейчас лучший из англичан - Деле Алли. Он техничен и подходит под стиль Гвадьолы. Не сомневаюсь, что "Тоттенхэм" не захочет расстаться с игроком, но у "Манчестер Сити" большие финансовые возможности.