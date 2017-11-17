Хавьер Эрнандес: "Я не просил "Вест Хэм" продать меня"

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес в своем Твиттере опроверг информацию о возможном трансфере зимой. Ранее в СМИ сообщалось, что мексиканец попросил клуб продать его как можно скорее, так как он недоволен выступлением команды в сезоне.

– Это ложь, – написал Эрнандес. – Я обещал вкладывать все 100 процентов в улучшение ситуации. Мы все переживаем за "Вест Хэм". Я всегда об этом говорил. И я не просил продать меня в кратчайшие сроки.

Напомним, что клуб идет на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрал 9 очков в 11 встречах. На счету мексиканского форварда 4 гола в этих матчах.