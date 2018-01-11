Хавьер Эрнандес покинет "Вест Хэм"?

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес может покинуть Лондон в январе, сообщает Sky Sports. Главный тренер команды Дэвид Мойес не рассчитывает на 29-летнего мексиканца и готов отпустить его в другой клуб.

Шотландскому специалисту требуются дополнительные финансы, чтобы усилить команду, в то время как форвард является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, он получает 130 000 фунтов стерлингов в неделю.

В этом сезоне Эрнандес провел за "Вест Хэм" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Отметим, что ранее сообщалось об интересе "молотобойцев" к российскому нападающему Федору Смолову.