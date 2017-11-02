Хавбек "Халла": "Летом в команде произошли кардинальные перемены"

Полузащитник "Халл Сити" Джексон Ирвайн рассказал о том, что игроки притираются друг к другу. Он отметил, что летом в клубе появилось много новых игроков, а также новый главный тренер. Команда Леонида Слуцкого после 15 туров занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионшипа.

- У нас талантливая команда, у нас до сих пор идет процесс притирки друг к другу, - цитирует Hull Daily Mail Ирвайна. - Летом у нас произошли кардинальные перемены, у нас появился новый тренер, пришло много новых футболистов. Легко сказать, что сезон длинный, что все еще можно исправить, но я уже был в такой же ситуации в прошлом сезоне.

Можно пасть духом, если часто терять очки, но нам этого не хочется. "Халлу" надо ставить перед собой высокие цели. Мы должны смотреть на тех, кто находится выше нас в турнирной таблице. Нам надо бороться с ними, стремиться обойти их.