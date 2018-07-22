Харт заявил о желании уйти из "Манчестер Сити"

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт сказал, что летом он намерен сменить клуб, подписав полноценный контракт. Два предыдущих сезона он провел в арендах, защищая цвета "Торино" и "Вест Хэма" соответственно.

Харт может сменить "Манчестер сити" на "Челси"

– Мне нужно уйти куда-то на постоянной основе. Думаю, это очевидно, – цитирует Sky Sports Харта. – В двух предыдущих сезонах я поступал так, как поступал, чтобы попасть на чемпионат мира. И посмотрите, к чему это привело.

Я опытен, я долгое время играл на самом высоком уровне и добивался многого. Я хочу быть стать важным игроком для клуба. Думаю, это возможно только в том случае, если я подпишу полноценный контракт. Конечно, если я не найду решения, которое устроит обе стороны, я останусь связан контрактом с "Манчестер Сити".

Соглашение между "горожанами" и 31-летним вратарем рассчитано до лета 2019 года. По данным СМИ, интерес к Харту проявляет "Челси". Лондонцы готовы заплатить за него 5 миллионов фунтов.