Харт окончательно покинет "Манчестер Сити" летом

Вратарь Джо Харт окончательно покинет "Манчестер Сити" следующим летом, сообщает Sunday Express. Этот сезон 29-летний голкипер проводит на правах аренды в "Торино". Он уверен, что не сможет выступать за "Сити", пока командой руководит главный тренер Хосеп Гвардьола. Сам Харт пока не знает, где продолжит карьеру. В этом сезоне он провел в составе туринского клуба 5 матчей, в которых пропустил 4 мяча. Также на его счету 3 встречи в составе сборной Англии, в которых голкипер оставил свои ворота на замке.