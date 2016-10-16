23:59 16 октября | ФУТБОЛ — Англия

Харт окончательно покинет "Манчестер Сити" летом

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Вратарь Джо Харт окончательно покинет "Манчестер Сити" следующим летом, сообщает Sunday Express. Этот сезон 29-летний голкипер проводит на правах аренды в "Торино". Он уверен, что не сможет выступать за "Сити", пока командой руководит главный тренер Хосеп Гвардьола. Сам Харт пока не знает, где продолжит карьеру. В этом сезоне он провел в составе туринского клуба 5 матчей, в которых пропустил 4 мяча. Также на его счету 3 встречи в составе сборной Англии, в которых голкипер оставил свои ворота на замке.

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