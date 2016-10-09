Харт не переживает из-за критики в свой адрес

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт, выступающий на правах аренды за "Торино", подчеркнул, что не переживает из-за критики в свой адрес.

Голкипер, который был вынужден перейти в туринский клуб из-за нового главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолы, уверен, что нельзя понравиться всем.

- Кто-то высокого мнения обо мне, а кто-то думает, что я бесполезный, - приводит The Telegraph слова Харта. - Футбол - борьба мнений. С некоторыми людьми бесполезно о чем-то говорить, потому что они слушают только себя. Нельзя понравиться всем. Эта мысль стала мне понятной в раннем возрасте.