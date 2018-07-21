Харт может сменить "Манчестер Сити" на "Челси"

"Челси" рассматривает вратаря "Манчестер Сити" Джо Харта в качестве замены голкипера Тибо Куртуа, утверждает Sun. По информации источника, "синие" готовы заплатить за 31-летнего англичанина, который при Хосепе Гвардьоле лишился статуса игрока основного состава "горожан", 5 миллионов фунтов.

Интерес лондонцев связан с тем, что нового главного тренера клуба Маурицио Сарри привлекла низкая трансферная стоимость Харта. Также он нацелился на увеличение английских игроков в составе.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что другим кандидатом на смену 26-летнему бельгийцу является 35-летний испанец Пепе Рейна. Последний этим летом подписал трехлетний контракт с "Миланом". Сумма отступных, прописанная в его контракте с "россонери", составляет 4,4 миллиона фунтов (5 миллионов евро).