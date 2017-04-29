Харт может перейти в "МЮ"

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Independent. Голкипер выступает на правах аренды в "Торино", но хочет вернуться в Манчестер, где находится его дом. В "Ман Сити" не рассчитывают на игрока и готовы продать его за 17,5 миллиона евро. Впрочем, неизвестно, сколько запросят "орлы" за сделку с принципиальным соперником.

"МЮ" рассматривает кандидатуру Харта в случае ухода Давида де Хеа - по неофициальной информации, голкипер хочет перейти в "Реал". Также в качестве его потенциального сменщика называется Ян Облак из "Атлетико".