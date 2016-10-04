Харт может перейти в "Челси"?

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт, выступающий на правах аренды за "Торино", в ближайшее время может перебраться в "Челси", утверждает The Sun. По информации источника, лондонский клуб рассматривает 29-летнего англичанина в качестве преемника Тибо Куртуа, который может вернуться в "Атлетико". В текущем сезоне Харт сыграл за итальянскую команду в 5 матчах и пропустил 4 гола.

Напомним, ранее СМИ писали, что "Торино" хотел бы в конце сезона выкупить трансфер вратаря, если тот согласится пойти на понижение зарплаты.