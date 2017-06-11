Харри Реднапп: "Знаю ли я других российский тренеров, помимо Слуцкого? Ни одного"

Главный тренер "Бирмингем Сити" Харри Реднапп в интервью "СЭ" отметил, что российский специалистам, чтобы попасть в европейские чемпионаты, для начала нужно добиться успеха на родине. Напомним, что 9 июня экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий был назначен главным тренером "Халл Сити".

– Почему российские тренеры так непопулярны в Англии?

– У вас, в России, тоже нет английских тренеров, – сказал Реднапп. – Сложно сказать, в чем причина. Может быть, просто российским специалистам лучше работается у себя в стране. Знаю, что у вас много тренеров, но каждому нужно сперва добиться успеха в России, чтобы попасть за границу. Как это сделал Слуцкий.

– Вы знаете хотя бы одного российского тренера, помимо Слуцкого?

– Нет. Ни одного. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью Харри Реднаппа //

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#WelcomeLeonid. Соцсети о назначении Слуцкого в "Халл" //

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Слуцкий возглавил "Халл Сити"