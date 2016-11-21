Харри Реднапп: "Тренер должен предупредить футболистов, что они должны играть, а не пить"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп подверг критике нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйна Руни. Напомним, форвард попал в скандальную ситуацию, когда его фото в нетрезвом виде попало на обложки газет.

– Я люблю Руни, это хороший парень, но повел себя он не очень здорово, – цитирует The Mirror Реднаппа. – Тренер же не может сказать игрокам, чтобы они пошли и выпили несколько стаканов. Потому что тренер рискует их увидеть уже завтра в Интернете на фото из ночных клубов. Тренеру нужно предупредить игроков, что они в сборной работают и играют в футбол, а не пьют.