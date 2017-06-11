Харри Реднапп: "Слуцкий в "Челси"? В перспективе – почему нет?"

Главный тренер "Бирмингем Сити" Харри Реднапп в интервью "СЭ" заявил, что будущее Леонида Слуцкого в Англии будет зависеть от его работы в "Халл Сити". Ранее появлялась информация, что экс-наставник ЦСКА мог возглавить "Челси" в случае ухода Антонио Конте.

– Слуцкий может в будущем возглавить топ-клуб? Скажем, "Челси".

– Прямо сейчас – точно нет, – сказал Реднапп. – У "Челси" великолепный тренер Антонио Конте, и вряд ли он уйдет в ближайшее время. Но в перспективе – почему нет? Он может возглавить "Челси". При этом многое зависит от того, как Слуцкий проявит себя в "Халл Сити". Пока так далеко заглядывать нельзя. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью Харри Реднаппа //

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Слуцкий возглавил "Халл Сити"