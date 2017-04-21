Харри Реднапп: "Слуцкий сможет получить работу в топ-клубе Англии"

Главный тренер "Бирмингема" Харри Реднапп выразил мнение, что Леонид Слуцкий сможет получить работу в английской премьер-лиге. Экс-наставник сборной России и ЦСКА после ухода из армейского клуба в конце прошлого года проходит стажировку в Англии.

- Слуцкий стажируется в Лондоне и хочет попасть в клуб премьер-лиги или чемпион-лиги. Получится добиться успеха там?

– Конечно. Абсолютно уверен в этом. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Пусть держит контакт с английскими клубами, и, если где-нибудь освободится место, его могут позвать. Это известный специалист, топ-тренер, так что может получить работу в моей стране.

– Если Слуцкий топ-тренер, может ли он заключить контракт с топ-клубом?

– Почему нет? Для тренера важно, чтобы у него были хорошие игроки – тогда эта работа будет легкой. Если футболисты плохие, ему придется трудно. В хорошей команде никаких проблем у него не возникнет. (Гоша ЧЕРНОВ)

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