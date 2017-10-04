Харри Реднапп: "Слуцкий - единственный российский тренер, о котором я слышал, поэтому считаю его лучшим"

Знаменитый английский тренер Харри Реднапп в интервью "СЭ" подчеркнул, что главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий уже проделал фантастическую работу в клубе. Он также добавил, что россиянин выжимает максимум из команды.

– Что вы знали о Слуцком до его назначения?

– Честно говоря, мало, – отметил Реднапп. – Это единственный российский тренер, о котором я слышал, поэтому считаю его лучшим.

– И как вам его работа в "Халле"?

– Великолепно! На мой взгляд, он уже проделал фантастическую работу в клубе, потому что у него изначально было очень трудное положение. Я знаю, что его обожают футболисты – разговаривал с Майклом Доусоном(капитан "Халла", бывший защитник "Тоттенхэма". – Прим. "СЭ"), и он лестно отзывался о Слуцком. В субботу на телевидении мы как раз обсуждали его с журналистами, и мне сказали, что это прекрасный человек. Да он и создает впечатление отзывчивого, добродушного парня. А еще он очень умен – я восхищаюсь тем, как он чисто говорит на английском языке! А ведь он ничего не знал до этого года, ведь так?

– Совсем мало. А вы бы смогли выучить русский за полгода?

– Нет, конечно. Никаких шансов!

– Вы как-то сказали, что тренеру нужен сильный состав. Без качественных футболистов ничего не выйдет. У "Халла" они есть?

– Будет трудно побороться за шестерку. "Халл" летом потерял очень много хороших, важных футболистов, а на замену приобрели малоизвестных. А еще звездный нападающий Абель Эрнандес выбыл на долгий срок (до января. – Прим. "СЭ"). В такой ситуации не знаю, на что и рассчитывать "Халлу". Поэтому я и говорю, что Слуцкий проделал великолепную работу, он выживает максимум из команды. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, что после 11 туров "Халл" идет на 17-м месте в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 12 очков.

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