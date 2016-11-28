Харри Реднапп: "Переводчик Павлюченко в "Тоттенхэме" работал усерднее, чем игрок"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп рассказал комичную историю, связанную с российским форвардом Романом Павлюченко. По его словам, переводчик нападающего на тренировках работал усерднее игрока. Напомним, россиянин выступал за "шпор" с 2008 по 2012 год.

- Когда я возглавил "Тоттенхэм", у Павлюченко был переводчик, - приводит Squawka слова Реднаппа. - Во время тренировки я давал указания игроку, и в этот момент переводчик побежал по флангу, чтобы передать мои слова. После того как он сделал несколько рывков, мне стало очевидно, что он работает усерднее, чем футболист. Переводчик вышел с тренировки уставшим, а Павлюченко даже не вспотел.