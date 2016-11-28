14:20 | ФУТБОЛ — Англия

Харри Реднапп: "Переводчик Павлюченко в "Тоттенхэме" работал усерднее, чем игрок"

0
0
0
4

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп рассказал комичную историю, связанную с российским форвардом Романом Павлюченко. По его словам, переводчик нападающего на тренировках работал усерднее игрока. Напомним, россиянин выступал за "шпор" с 2008 по 2012 год.

- Когда я возглавил "Тоттенхэм", у Павлюченко был переводчик, - приводит Squawka слова Реднаппа. - Во время тренировки я давал указания игроку, и в этот момент переводчик побежал по флангу, чтобы передать мои слова. После того как он сделал несколько рывков, мне стало очевидно, что он работает усерднее, чем футболист. Переводчик вышел с тренировки уставшим, а Павлюченко даже не вспотел.

0
0
0
4
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

RoyalHunter

Даже странно, что обычный ботан-переводчик устал, сделав несколько рывков по полю, а футболист-профессионал почему-то нет. Подозреваю, что после этого случая Харя рэднапп использовал этого переводчика по прямому назначению - посылал за пивком в ближайший ларёк

17:08

Listis1978

Как это по-англо-саксонски - лягнуть человека, который уже далеко и ответить не факт что сможет. Всегда был убежден, пусть это и субъективно, что он всячески гнобил Павлюка из-за тех 2 голов в ворота сборной Англии в Москве. Павло не идеальный футболист в плане тренировочного процесса, вполне возможно, но и сам этот Реднапп, мягко говоря, не идеал (одни обвинения в откатах чего стоят)

15:36

Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен

вот дубина! У тебя шанс заиграть, раскрыться с лучшими партнерами, проявить себя - а ты?.. Пахать надо, пахать как проклятому. Тогда и толк будет. А он ленивый...

14:50

spetrov

Кстати, и болельщики после ухода Романа тоже говорили, что талантливый, но ленивый.

14:46

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ