Харри Реднапп: "Переводчик Павлюченко в "Тоттенхэме" работал усерднее, чем игрок"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп рассказал комичную историю, связанную с российским форвардом Романом Павлюченко. По его словам, переводчик нападающего на тренировках работал усерднее игрока. Напомним, россиянин выступал за "шпор" с 2008 по 2012 год.
- Когда я возглавил "Тоттенхэм", у Павлюченко был переводчик, - приводит Squawka слова Реднаппа. - Во время тренировки я давал указания игроку, и в этот момент переводчик побежал по флангу, чтобы передать мои слова. После того как он сделал несколько рывков, мне стало очевидно, что он работает усерднее, чем футболист. Переводчик вышел с тренировки уставшим, а Павлюченко даже не вспотел.
RoyalHunter
Даже странно, что обычный ботан-переводчик устал, сделав несколько рывков по полю, а футболист-профессионал почему-то нет. Подозреваю, что после этого случая Харя рэднапп использовал этого переводчика по прямому назначению - посылал за пивком в ближайший ларёк
17:08
Listis1978
Как это по-англо-саксонски - лягнуть человека, который уже далеко и ответить не факт что сможет. Всегда был убежден, пусть это и субъективно, что он всячески гнобил Павлюка из-за тех 2 голов в ворота сборной Англии в Москве. Павло не идеальный футболист в плане тренировочного процесса, вполне возможно, но и сам этот Реднапп, мягко говоря, не идеал (одни обвинения в откатах чего стоят)
15:36
Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен
вот дубина! У тебя шанс заиграть, раскрыться с лучшими партнерами, проявить себя - а ты?.. Пахать надо, пахать как проклятому. Тогда и толк будет. А он ленивый...
14:50
spetrov
Кстати, и болельщики после ухода Романа тоже говорили, что талантливый, но ленивый.
14:46