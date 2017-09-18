Харри Реднапп: "Очень сомневаюсь, что когда-либо снова буду тренировать"

Бывший главный тренер "Бирмингема" Харри Реднапп отметил, что планирует завершить тренерскую карьеру. 70-летний специалист 16 сентября был уволен с поста наставника "Бирмингема" из-за неудовлетворительных результатов – команда проиграла шесть последних матчей.

– Я очень сомневаюсь, что когда-либо снова буду тренировать. Я реалист. Если бы я мог кому-нибудь помочь, то был бы счастлив это сделать, – приводит BBC слова Реднаппа. – Так было, например, с Дарреном Уошоллом в "Дерби Каунти", это было прекрасное время.

Ранее Реднапп также работал в "Вест Хэме", "Портсмуте" и "Тоттенхэме". Он возглавил "Бирмингем" в апреле этого года. Специалист помог сохранить клубу прописку в чемпионшипе, после чего контракт с ним был продлен до конца этого сезона.