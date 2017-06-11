Харри Реднапп: "Немного удивился, узнав о назначении Слуцкого в "Халл"

Главный тренер "Бирмингем Сити" Харри Реднапп в интервью "СЭ" отметил, что не видит проблемы в назначении российского специалиста в английский клуб. Напомним, что 9 июня экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий был назначен главным тренером "Халл Сити".

– Удивились, когда узнали о назначении?

– Немного удивился, – сказал Реднапп. – Но в Англии большое разнообразие тренеров. У нас работают специалисты со всей планеты – из Европы, из Южной Америки, из Северной Америки… Российских, правда, еще не было, но я не вижу в этом проблемы.

– Слуцкий называет себя проектом Романа Абрамовича. Ждете помощи "Халлу" от владельца "Челси"?

– Вполне вероятно, что так и будет. Может быть, в "Халл" придут игроки из "Челси". (Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью Харри Реднаппа //

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Слуцкий возглавил "Халл Сити"