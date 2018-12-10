Харри Реднапп - король джунглей! Известный тренер выиграл реалити-шоу

Известный английский тренер Харри Реднапп стал победителем реалити-шоу "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" ("Я знаменитость…Вытащите меня отсюда!"). По формату оно похоже на шоу "Последний герой, только участников высаживают не на необитаемом острове, а в джунглях.

KING HARRY!! An absolute worthy winner and a true legend! Thank you everyone for all the support and votes #teamharry #imaceleb #kingharry pic.twitter.com/1AjiFJjXsU – Harry Redknapp (@Redknapp) 9 декабря 2018 г.

В шоу традиционно участвуют известные в Британии люди - актеры, музыканты и.т.д. В этом году организаторы пригласили Реднаппа, который в итоге и стал победителем программы. Во время финального испытания, как пишет ВВС, тренер оказался в подземной пещере, по нему бегали жуки и крысы. В качестве победителя он получил звание короля джунглей

Последним местом работы 71-летнего специалиста была сборная Иордании. Ранее он также тренировал "Борнмут", "Вест Хэм", "Портсмут" (с которым выиграл Кубок Англии), "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Куинз Парк Рейнджерс".

"СЭ" ранее писал об участии Реднаппа в реалити-шоу. Со статьей вы можете ознакомиться здесь.