08:44 | Футбол — Англия

Харри Реднапп - король джунглей! Известный тренер выиграл реалити-шоу

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Известный английский тренер Харри Реднапп стал победителем реалити-шоу "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" ("Я знаменитость…Вытащите меня отсюда!"). По формату оно похоже на шоу "Последний герой, только участников высаживают не на необитаемом острове, а в джунглях.

 

В шоу традиционно участвуют известные в Британии люди - актеры, музыканты и.т.д. В этом году организаторы пригласили Реднаппа, который в итоге и стал победителем программы. Во время финального испытания, как пишет ВВС, тренер оказался в подземной пещере, по нему бегали жуки и крысы. В качестве победителя он получил звание короля джунглей

Последним местом работы 71-летнего специалиста была сборная Иордании. Ранее он также тренировал "Борнмут", "Вест Хэм", "Портсмут" (с которым выиграл Кубок Англии), "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Куинз Парк Рейнджерс".

"СЭ" ранее писал об участии Реднаппа в реалити-шоу. Со статьей вы можете ознакомиться здесь.

 

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