Харри Реднапп: "Конте не спас бы "Сандерленд" от вылета"

Главный тренер "Бирмингема" Харри Реднапп считает, что в Англии клубы дают мало шансов местным наставникам. По его словам, англичанину сложно возглавить топ-команду в Англии.

– Если в клуб вкладываются деньги, то они приходят из других стран, – цитирует ВВС Реднаппа. – А новые владельцы всегда ищут тренеров с громким именем за рубежом. Англичане же работают в клубах, которые борются за выживание. Они тратят много сил и времени на получение лицензии, но для них нет никогда достойных вакансий. Хотя англичане не хуже иностранцев. Не так сложно тренировать топ-команды, когда у тебя огромные финансовые ресурсы и ты можешь легко заполучить любого игрока. Уверен, что тот же Антонио Конте не смог бы уберечь "Сандерленд" от вылета.