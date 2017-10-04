Харри Реднапп: "Если "Халл" не будет проигрывать всем подряд, у Слуцкого все должно быть нормально"

Знаменитый английский тренер Харри Реднапп в интервью "СЭ" отметил, что главного тренера "Халла" Леонида Слуцкого не должны отвлекать такие вещи, как акции протеста фанатов против владельцев клуба. Он также добавил, что, если команда не будет проигрывать всем подряд в чемпионшипе, у россиянина все должно быть нормально.

– Вы уже упомянули Доусона, который играл у вас в "Тоттенхэме". А еще за "Халл" играет форвард Кэмпбелл, которого вы взяли в аренду в 2008-м. Следите за ними?

– Конечно! Доусон – большой профессионал и отличный парень, – сказал Реднапп. – А Кэмпбелл не смог раскрыться в "Тоттенхэме", потому что был молод. Это очень хороший командный игрок – думаю, у него все получится в "Халле".

– Вы знаете, что фанаты "Халла" устраивают акции протеста против владельцев?

– Да, слышал об этом.

– Это отвлекает Слуцкого?

– Не думаю. Он – топ-тренер, как я! (Улыбается.) Большого специалиста не должны отвлекать такие вещи – главное, чтобы ему самому доверяли, а с этим проблем у Слуцкого нет.

– Как вы думаете, он доработает хотя бы до конца сезона?

– Я не знаю. Если "Халл" не будет проигрывать всем подряд, то все должно быть нормально. (Гоша ЧЕРНОВ)

После 11 туров чемпионшипа "Халл" идет на 17-м месте в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 12 очков. В последнем матче команда обыграла "Бирмингем Сити" со счетом 6:1.

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