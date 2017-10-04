Харри Реднапп: "Бирмингем" заслуживал разгрома от "Халла"

Бывший главный тренер "Бирмингем Сити" Харри Реднапп в интервью "СЭ" отметил, что команда допустила слишком много грубых ошибок в обороне в матче 11-го тура чемпионшипа против "Халл Сити". Он также добавил, что Леонид Слуцкий заслуженно был признан лучшим тренером первенства на прошлой неделе.

– Вы смотрели матч "Халл" – "Бирмингем"?

– В тот день меня пригласили на телевидение в качестве эксперта, так что я смотрел все игры отрывками, – сказал Реднапп. – Но был очень удивлен результату. 6:1 – это что-то фантастическое. Но, мне кажется, "Бирмингем Сити" заслуживал разгрома – слишком много грубых ошибок допустила оборона.

– В чем причины поражения?

– Не знаю. Это уже не моя проблема! (Смеется.)

– Слуцкого признали лучшим тренером первенства на прошлой неделе. Заслуженно?

– Безусловно. Потрясающая игра его команды в матче с "Бирмингемом"!

– "Халл" в начале сентября проиграл "Дерби Каунти" со счетом 0:5. А закончил месяц победой 6:1. Это как?

– Это чемпионшип – самый трудный турнир в мире! Кстати, я смотрел ту игру с "Дерби". Могу сказать, что "Халл" не заслуживал столь крупного поражения. Он больше владел мячом, чаще создавал голевые моменты, много бил, футболист "Халла" не реализовал пенальти... А "Дерби" реализовал абсолютно все. (Гоша ЧЕРНОВ)

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