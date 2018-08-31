Харри Кьюэлл возглавил аутсайдера 4-го английского дивизиона

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Австралии Харри Кьюэлл назначен главным тренером "Ноттс Каунти". По словам владельца клуба Алана Харди, функции 39-летнего специалиста будут шире обычной тренерской работы - он также будет отвечать за селекцию, за ним будет финальное слово при проведении трансферов.

В прошлом сезоне Кьюэлл возглавлял другой английский клуб "Кроули Таун".

"Ноттс Каунти" после 5 туров занимает последнее место в лиге 2, четвертом по силе английском дивизионе.

В бытность футболистом Кьюэлл защищал цвета английских "Лидса" и "Ливерпуля", турецкого "Галатасарая", австралийских "Мельбурн Виктори" и "Мельбурн Харт" и катарской "Аль-Гаррафы".

В составе "Ливерпуля" Кьюэлл выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии. Карьеру футболиста он завершил в 2014 году.