Харри Кейн: "Я уже близок к Роналду и Месси"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметил, что готов войти в элиту мирового футбола. По словам англичанина, он близко подобрался к обладателям последних девяти "Золотых мячей" - Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

- Я вдохновляюсь успехами Роналду и Месси, - приводит The Telegraph слова Кейна. - С соцсетями в наши дни трудно держаться от мнения болельщиков. Но люди считают, что я готов стать одним из лучших. И я хочу этого. Я уже близок к португальцу и аргентинцу. Это отличный стимул - перейти к следующему шагу и войти в мировую элиту.