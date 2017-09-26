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07:48 | Футбол — Англия

Харри Кейн: "Я уже близок к Роналду и Месси"


Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн  отметил, что готов войти в элиту мирового футбола. По словам англичанина, он близко подобрался к обладателям последних девяти "Золотых мячей" - Криштиану Роналду и Лионелю Месси

- Я вдохновляюсь успехами Роналду и Месси, - приводит The Telegraph слова Кейна. - С соцсетями в наши дни трудно держаться от мнения болельщиков. Но люди считают, что я готов стать одним из лучших. И я хочу этого. Я уже близок к португальцу и аргентинцу. Это отличный стимул - перейти к следующему шагу и войти в мировую элиту.

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