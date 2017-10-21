Харри Кейн: "Я хотел бы стать игроком одного клуба"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что готов всю карьеру провести в стане "шпор". Ранее появлялась информация об интересе к 24-летнему англичанину со стороны многих топ-клубов.

– Я хотел бы стать игроком одного клуба, – цитирует Goal Кейна. – Все зависит от прогресса клуба. Но сейчас у нас все хорошо, и я хочу оставаться в клубе. У нас молодая команда, фантастический тренер, потрясающая база. Все здорово. Я не думаю, что болельщикам стоит беспокоиться. А слухи можно рассматривать как комплименты, которые показывают, что команда хорошо делает свою работу. Мы не обращаем внимания на слухи.