Харри Кейн: "Все говорят о "Ливерпуле" и "Манчестер Сити", а "Тоттенхэм" продолжает делать свою работу"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после матча 18-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (6:2) заявил, что его клуб просто выполняет свою работу. 25-летний англичанин оформил дубль в этой встрече.

- В этой игре мы использовали свои шансы, - сказал Кейн в интервью BBC. - Чемпионская гонка? Все говорят о "Ливерпуле" и "Манчестер Сити", а мы просто делаем свою работу. "Тоттенхэм" провел хороший месяц. Надеюсь, мы будет продолжать в том же духе в январе и феврале. Посмотрим, где мы будем находиться в апреле.

"Тоттенхэм" занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 42 очка.

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