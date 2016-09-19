09:33 | ФУТБОЛ — Англия

Харри Кейн травмировал голеностоп и, скорее всего, не сыграет с ЦСКА

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Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил травму в матче чемпионата Англии против "Сандерленда" (1:0). Он стал автором единственного мяча на 59-й минуте, а в концовке встречи покинул поле из-за травмы голеностопа.

По словам наставника команды, степень серьезности повреждения пока неизвестна. С высокой вероятностью он не примет участия в игре второго тура Лиги чемпионов против ЦСКА, которая состоится 27 сентября. В текущем сезоне Кейн провел 5 матчей, забил 2 гола и сделал 1 передачу в чемпионате Англии.

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Материалы REN-TV

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