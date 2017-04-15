Харри Кейн: "Тоттенхэм" набрал 3 очка, и уже может наслаждаться пасхальными выходными"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после победы над "Борнмутом" в матче 33-го тура чемпионата Англии (4:0) отметил, что рад вернуться на поле. 23-летний англичанин впервые с 5-го марта отметился забитым голом, так как ему пришлось пропустить несколько игр из-за травмы.

- Было здорово вновь забить, - цитирует BBC Кейн. - 20 мячей в трех сезонах подряд это хорошо. Нападающему необходима стабильность. Из года в год я хочу забивать все больше. Однако у "Тоттенхэма" еще много дел в этом сезоне, поэтому не хочу пока об этом думать. Иногда лучше играть раньше других клубов в туре. Мы набрали 3 очка, и можем уже наслаждаться пасхальными выходными.