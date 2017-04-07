Харри Кейн: "Помню свой первый гол в премьер-лиге, как будто это было вчера"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн три года назад забил свой первый гол в чемпионате Англии. В 2014 году он поразил ворота "Сандерленда" в матче 33-го тура (5:1) в возрасте 20 лет 8 месяцев и 10 дней. Англичанин отметил в своем "Твиттере", что помнит тот гол, как будто он был вчера.
"В этот день 3 года назад я забил свой первый гол в премьер-лиге! Все еще помню, как будто это было вчера!" - написал Кейн.
3 years ago today I scored my 1st @premierleague goal! Still remember it like it was yesterday! 😍 #COYS #PremierLeague pic.twitter.com/xgBkcShqJI– Harry Kane (@HKane) 7 апреля 2017 г.