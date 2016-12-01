Харри Кейн: "Подписание нового контракта является особенным моментом"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рад, что подписал новый контракт с лондонским клубом. Сегодня 23-летний англичанин поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2022 года.

- Все знают, как сильно я люблю "Тоттенхэм" и что я думаю об этом клубе, - цитирует пресс-служба клуба Кейна. - Подписание нового контракта является особенным моментом. У "шпор" есть сильный молодой состав, клуб движется в правильном направлении, и поэтому я не колебался с подписанием. Теперь пришло время, чтобы еще больше работать и поддерживать высокий уровень. Хочу быть лучшим нападающим год за годом, забивать голы и знаю, что каждый год нужно упорно работать.