Харри Кейн: "Победой над "МЮ" мы сделали заявление"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился впечатлениями от разгромной победы над "Манчестер Юнайтед" (3:0) в матче 3-го тура чемпионата Англии. Нападающий остался доволен тем, что команда в трех турах одержала три победы.

– Это внушительно – приехать на "Олд Трафффорд" и победить. То, как мы сделали это, можно считать большим заявлением, – цитирует Sky Sports Кейна. – Мы хотели начать сезон хорошо и три победы в трех матчах – отличное начало.

Мы нехорошо играли в первом тайме и счет 0:0 говорит о том, что нам нужно было наращивать темп. Мы забили первый гол, а затем наказали их – Лукас забил дважды и игра была сделана.

Это единственный способ выиграть чемпионат. В прошлые сезоны мы начинали неудачно, приходилось играть в догонялки. Топ-6 команд настолько сильны – нужно держаться на их уровне.

После трех туров "Тоттенхэм" занимает второе место в чемпионате Англии, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям. Также с трех побед выступление в премьер-лиге начали "Челси" и "Уотфорд", располагающиеся на третьей и четвертой позициях соответственно.

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