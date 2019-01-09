Харри Кейн - первый игрок "Тоттенхэма", забивающий 20 голов пять сезонов подряд

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн установил очередной клубный рекорд. Он стал первым в истории клуба игроком, забивающим не менее 20 голов пять сезонов подряд.

В нынешнем сезоне на его счету 20 точных ударов, до этого он также преодолевал эту планку в сезонах-2014/15 (31), 2015/16 (28), 2016/17 (35) и 2017/18 (41).

Джимми Гривз забивал больше 20 голов за "Тоттенхэм" в семи сезонах, но с перерывом: после четырех сезонов с 20 голами подряд в сезоне-1965/66 он отличился 16 раз.

Также четыре сезона подряд не менее 20 раз отличались Бобби Смит и Мартин Чиверс.