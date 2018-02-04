Харри Кейн: "Очень волновался перед вторым пенальти. На мне лежала большая ответственность"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн подчеркнул, что волновался перед выполнением второго пенальти на 95-й минуте матча 26-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (2:2). Форвард реализовал пенальти, но не смог отличиться с 11-метровой отметки восемью минутами ранее.

– Я очень сильно нервничал перед вторым пенальти. Это был крайне важный момент, на мне лежала большая ответственность, но я постарался подойти к этому пенальти так же, как и к любому другому, – цитирует BBC Кейна. – В первом случае я все сделал так, как хотел, но голкипер сыграл отлично. Если бы я его забил, мы могли победить, но что уж теперь говорить.