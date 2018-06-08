Харри Кейн о продлении контракта с "Тоттенхэмом": "Горжусь этим днем"

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн заявил, что счастлив подписать новый контракт с лондонским клубом. Сегодня 24-летний англичанин заключил соглашение со "шпорами" сроком до 2024 года.

- Я очень взволнован, горжусь этим днем, - приводит слова Кейна официальный сайт "Тоттенхэма". - Жду нового сезона с нетерпением. Рад, что нам вновь удалось попасть в Лигу чемпионов. Я буду много работать и продолжать совершенствоваться вместе с клубом.

Кейн выступает в составе лондонцев с 2011 года. В прошедшем сезоне в 48 матчах он отличился 41 раз.