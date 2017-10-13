Харри Кейн: "Не смог бы стать игроком месяца без партнеров по "Тоттенхэму"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рад тому, что его признали лучшим игроком сентября в чемпионате Англии. Английский форвард в пятый раз получил подобную награду.
"Отлично, что выиграл награду игрока месяца, но я бы не смог этого сделать без партнеров по команде. Надеюсь, в октябре смогу показать еще больше", - написал Кейн на своей странице в Твиттере.
Кейн в пятый раз получил награду лучшему игроку месяца в премьер-лиге //
Кейн получил в FIFA 18 специальную карточку лучшего игрока месяца
Great to win the player of the month award but couldn't do it without the rest of the boys. Hoping for more of the same in October. 💥⚽ #COYS pic.twitter.com/LQzKEOy8as– Harry Kane (@HKane) 13 октября 2017 г.