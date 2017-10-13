Харри Кейн: "Не смог бы стать игроком месяца без партнеров по "Тоттенхэму"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рад тому, что его признали лучшим игроком сентября в чемпионате Англии. Английский форвард в пятый раз получил подобную награду.

"Отлично, что выиграл награду игрока месяца, но я бы не смог этого сделать без партнеров по команде. Надеюсь, в октябре смогу показать еще больше", - написал Кейн на своей странице в Твиттере.

Кейн в пятый раз получил награду лучшему игроку месяца в премьер-лиге //

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